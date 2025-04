Leo Dias é internado na UTI em São Paulo com pneumonia

Leo Dias está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz, da Rede D’Or, em São Paulo, desde o dia 3 de abril. Segundo boletim divulgado no Instagram do jornalista na noite desta segunda-feira, 7, ele foi diagnosticado com pneumonia e apresenta quadro clínico estável.

De acordo com a equipe médica responsável, Leo vem evoluindo de forma favorável desde a internação. "Mantém-se clinicamente estável, sem febre, com respiração espontânea, sem necessidade de suporte ventilatório e com boa tolerância à deambulação", detalha o documento assinado pela cardiologista-intensivista Ludhmila Hajjar.

No Instagram, Leo explicou que, antes da internação, havia acabado de retornar de uma temporada de 12 dias no continente asiático. No entanto, os sintomas surgiram após a cobertura ao vivo da última edição do Luan City Festival, em São Paulo, no dia 29 de março. "Precisei me afastar dos compromissos após ser diagnosticado com pneumonia", escreveu.