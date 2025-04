Giovanna Ewbank relata invasão em sua casa: 'Uma desconhecida no meu sofá'

A invasora conseguiu acessar a casa após uma funcionária confundi-la com outra pessoa do convívio da família. Após o susto, Giovanna procurou o marido, que localizou a mulher próxima à casa do casal, mas não conseguiu obter mais informações.

"Acordei e tinha uma pessoa que eu não conhecia, dentro da minha casa, sentada no meu sofá, com os meus filhos na sala. Fiquei em choque. Isso nunca tinha me acontecido na vida", desabafou. Ela reforçou que está bem, mas ainda abalada com o ocorrido.