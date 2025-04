Astro de 'Round 6', Oh Yeong-Su é condenado à prisão por assédio sexual; saiba mais

Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como estupro, violência doméstica e violência contra a mulher. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

O ator Oh Yeong-Su, de 80 anos, que interpretou o jogador 001 em Round 6, foi sentenciado na última quinta-feira, 3, a um ano de prisão por assédio sexual, em decisão realizada após um julgamento do recurso do ator que adiou a punição imputada em 2024.

O caso ocorreu em 2017, em meio a uma apresentação do ator no teatro, na cidade de Daegu. A vítima fazia parte da mesma companhia de teatro que Yeong-Su, segundo informações do portal coreano Chosun.