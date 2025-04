Exposição Mundo Pixar terá nova edição em São Paulo; saiba tudo

São Paulo ganha uma nova edição da exposição Mundo Pixar a partir de junho deste ano. É a segunda vez que a cidade recebe o evento imersivo, inteiramente dedicado ao estúdio por trás de produções como Toy Story e Divertida Mente. A mostra já passou pela cidade em 2022.

Desta vez, a Mundo Pixar chega com algumas novidades. Cinco franquias que não estavam presentes na edição anterior ganham espaços dedicados: Vida de Inseto, Red: Crescer é uma Fera, Viva - A Vida é uma Festa, Elementos e Luca. Além disso, haverá novos ambientes de títulos como Divertida Mente 2, Toy Story, Os Incríveis, Up - Altas Aventuras e Carros.

Se a primeira edição da Mundo Pixar em São Paulo ocupou 2.800 metros quadrados, a nova edição vem mais ambiciosa: serão 3.500 m², com 14 ambientes temáticos, cenários expandidos e até aromatização em todas as salas. A exposição vai acontecer no Shopping Center Norte.