Daniele Hypolito é eliminada no Paredão do "BBB 25'

Daniele Hypolito foi quem saiu do BBB 25 no Paredão deste domingo, dia 6. Ela foi eliminada com 50,37% dos votos, numa disputa com João Pedro (45,38%) e Maike (4,25%). O programa, no "Modo Turbo", ainda conta com uma Prova do Líder e a formação de mais um Paredão.

A ginasta teve sua saída anunciada após um discurso em que o apresentador Tadeu Schmidt disse diversas coisas envolvendo irmãos - João Pedro, o outro mais votado, também entrou no programa acompanhado por seu gêmeo, João Gabriel.

Daniele Hypolito ficou emocionada ao se despedir do irmão, Diego: "O nosso sonho a gente realizou. Foi muito bom estar aqui até agora. Você vai seguir representando a gente, como sempre foi: eu torcendo por você e você torcendo por mim. Você encontrou diversos amigos aqui que vão te dar força. Te vejo na final!".