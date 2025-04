Cine Ipiranga reabrirá por um dia para mostra, após 20 anos fechado

Após 20 anos fechado, o Cine Ipiranga volta a receber o público neste sábado, 12, com a 1ª Mostra Angústia de Cinema. O espaço será reocupado por artistas e cineastas que usam a angústia como força criativa para refletir sobre a realidade do Brasil. A programação inclui curtas-metragens inéditos, painéis com especialistas e performances artísticas, tudo com entrada gratuita.

A mostra é resultado de uma parceria entre o ateliê de arte Angústia e a produtora MyMama Entertainment, e trará temas como violência, desigualdade, migração e resistência. Os curtas foram dirigidos por nomes como Fabrício Brambatti (conhecido como Urso Morto), Tommaso Protti e Carol Pires, nomes que já passaram por festivais internacionais e grandes publicações, como The New Yorker e Le Monde.

Para participar das sessões, basta reservar o ingresso na plataforma Sympla ou retirá-lo na bilheteria do local. Já as exposições e atrações paralelas não exigem inscrição prévia.