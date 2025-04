'BBB 25': Maike e Renata tomam banho juntos, Diego e Vitória têm crise de riso; veja resumo

Em conversa com João Pedro e o próprio líder, o brother comentou: "Mas agora não tenho tempo para pensar nisso, não. Agora estou no Paredão". Maike justificou a escolha: "Eu pensei em você [fala olhando para João Pedro], porque estava no Paredão comigo, e pensei na Renata, mas vacilei, mano. Foi mal".

João Gabriel respondeu: "Eu fiquei só sem entender, você mesmo pregou esses dias atrás... Tem duas semanas que estou na Xepa. Mas eu estou no Paredão, não quero nem ficar quebrando cabeça".

O líder então reconheceu o erro: "Vacilei, mano, contigo [...] Foi mal. Se eu erro, eu tenho que admitir. Eu não pensei mesmo nas duas semanas, eu esqueci".

Vinícius analisa discurso de Tadeu Schmidt

No Quarto Nordeste, Vinícius refletiu sobre o discurso de eliminação do apresentador Tadeu Schmidt, que destacou a importância das trajetórias individuais nesta reta final do programa.

Em conversa com João Pedro e João Gabriel, Vinícius afirmou: "Ele falou sobre individualidade, entender o jogo". João Gabriel, que está no 14º Paredão, disse não ter compreendido completamente a fala, e Vinícius explicou: "Cada um tem seu jogo", reforçando que as alianças perdem força.