Ator de 'Narcos: México' fica em coma induzido após infecção de bactéria

Mario Morán, amigo próximo de Masalva, usou suas redes sociais no final de semana para pedir doações para uma vaquinha online para que a família do ator consiga arcar com os custos da internação e do tratamento do amigo.

Em outra publicação, ele agradeceu as doações e as mensagens para angariar fundos para a causa. Morán acrescentou que o amigo segue em uma situação delicada, mas que ele está recebendo os tratamentos adequados.

"Agora, tudo o que resta é esperar e ter fé de que nos próximos dias ou semanas ele começará a melhorar."

Além de sua participação em Narcos: México, Manuel Masalva também atuou em La Guzmán e na novela La Rosa de Guadalupe.