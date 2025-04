Lamborghini que pertenceu a Beckham vai a leilão por fortuna na França

Um carro famoso será leiloado na França. Trata-se do Lamborghini Gallardo que pertenceu ao ex-jogador David Beckham. O esportivo com motor V10 aspirado tem preço de reserva de 140 mil euros (quase R$ 900 mil na cotação atual). A casa de leilão Accord Enchères, no entanto, espera arrecadar bem mais que isso.

O esportivo italiano foi adquirido por Beckham no dia 27 de agosto de 2004 quando o astro britânico ainda atuava pelo Real Madrid. De acordo com a empresa responsável pelo leilão, a Accord Enchères, o inglês, que tinha 29 anos, gastou mais de 157 mil euros pelo Gallardo na época - mais de um R$ 1 milhão nos dias de hoje.

O marido da ex-Spice Girl Victoria Beckham defendeu o clube inglês entre 2003 e 2007 e participou do período conhecido como ‘galácticos’ ao lado de Zinedie Zidane, do brasileiro Ronaldo e do meia português Luís Figo.