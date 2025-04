Filme em plano-sequência com criadores de 'Adolescência' é disponibilizado gratuitamente

Segundo o Filmelier, o consumo de O Chef no canal cresceu mais de 4.000% desde a estreia de Adolescência na Netflix. Com versões dubladas em português e espanhol, o filme poderá ser acessado em toda a América Latina pelo YouTube até 24 de abril. Depois, continuará no catálogo da plataforma.

O Filmelier+, streaming recém-lançado no mercado brasileiro, está disponível para assinatura dentro do Prime Video. O catálogo conta com títulos como Flow e Sem Chão, vencedores do Oscar 2025, além de obras de cineastas consagrados como Pedro Almodóvar e Amos Gitaï.

A proposta da plataforma é levar aos consumidores um serviço de curadoria, equilibrando a grande quantidade de ofertas disponíveis no mercado com um filtro de qualidade gerido por especialistas.