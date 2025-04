Elton John desabafa e diz que problema na visão o impede de ver filhos jogando esportes

O cantor tem dois filhos com o marido, David Furnish, nascidos por meio de barriga de aluguel. O mais velho, Zhacary, tem 14 anos, enquanto o caçula, Elijah, tem 10. Desde 2023, John está afastado dos palcos - mas não da música.

Em novembro de 2024, ele anunciou que seu próximo álbum, Who Believes in Angels?, gravado com Brandi Carlile, seria adiado por conta da infecção no olho. O disco foi lançado só na última sexta, 4 de abril. Ao Estadão, Brandi disse que o álbum pode ser uma maneira de ajudar o cantor a enfrentar os recentes problemas de saúde.

"[O disco] o deixa muito feliz e o lembra todos os dias, musicalmente, do que ele é feito. Ele é durão e há tantas coisas boas que ele fez no mundo e ainda pode fazer", afirmou.