BBB 25: Daniele Hypolito se ofereceu para ser indicada ao Paredão

Porém, com a vitória de João Gabriel na Prova do Anjo na tarde de hoje, este acordo tornou-se inviável. Com apenas três integrantes disponíveis para votação no Quarto Nordeste, Vitória Strada indicará uma pessoa, um outro seria indicado por Delma e Maike e fatalmente o terceiro iria pelo voto da casa. Nesse cenário, Maike não escaparia do Paredão de nenhuma maneira.