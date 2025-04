Ana Maria Braga se casa com Fabio Arruda em cerimônia com presença de famosos

Eliana, colega de emissora de Ana Maria desde sua ida à Globo, divulgou fotos pronta para o casório. "E lá vamos nós celebrar o amor", escreveu.

Este é o quinto casamento de Ana Maria Braga - ela foi casada com o economista Eduardo de Carvalho, com quem tem dois filhos, de 1980 a 1992. De 1997 a 2002, viveu relacionamento com o segurança Carlos Madrulha. Já entre 2005 e 2013, casou com o empresário Marcelo Frisoni. Por fim, de 2019 a 2021, esteve com o francês Johnny Lucet.

Ana Maria e Fabio Arruda começaram o namoro em 2022 nos bastidores da TV Globo. Em uma participação no programa Altas Horas, a apresentadora falou sobre o início do relacionamento: "Na pandemia, eu vim para São Paul. Aí, de máscara, eu estava passando no corredor, olhei para ele, ele me olhou, pronto, acabou. Era impossível não fazer de novo esse olhar."