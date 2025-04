Lobão se irrita ao ouvir grito de 'toca Raul' em show: 'Raul morreu de fome'

O cantor e compositor Lobão interrompeu uma apresentação de seu show, realizado no dia 27/3, na cidade de São Bernardo, na grande São Paulo, para protestar contra um espectador que gritou "Toca Raul (Seixas)!" entre uma música e outra. O próprio Lobão postou o vídeo em seu perfil no Instagram na noite desta quinta-feira, 3.

Lobão se apresentava com o show Luau Indoor, no qual toca sozinho no palco, com o auxílio de programações. Ao ouvir o pedido, tão tradicional em shows de rock, ele protestou:

"Aí não, cara. Eu detesto gente...Eu acho assim até uma coisa anti-rock’n’roll...Vocês sabem qual é o subtexto para quem está no palco?: ‘Olha, teu show tá uma merda, toca alguma coisa que seja mais interessante do que você está tocando’", disse Lobão.