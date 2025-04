Grupo de K-pop Kiss of Life é acusado de racismo após live polêmica

O conteúdo era baseado em um estilo 'hip-hop old-school', como descrito, e pretendíamos retratar essa 'vibe' de uma forma que respeitasse a cultura, mas não tínhamos plena consciência de que isso poderia reforçar estereótipos de certas raças.

Pedimos sinceras desculpas a qualquer um que tenha se ofendido com isso. Nossas integrantes levam esse assunto a sério, e seremos mais conscientes e respeitosos ao 'pegar emprestado' referências culturais no futuro. Removeremos todo o conteúdo relevante de acordo. Mais uma vez, pedimos desculpas a todos que se sentiram prejudicados por isso."

O fã-clube do Kiof no Brasil admitiu estar "decepcionado" com as integrantes e encerrou suas atividades através de um comunicado. A postagem e a conta do fã-clube foram apagados.

O fã-clube global também decidiu encerrar suas atividades, através de uma postagem ainda disponível. Ambos relataram não estarem coniventes com as atitudes do grupo.

Outros internautas também se manifestaram contra a live e ressaltaram a importância dos fãs internacionais para o grupo e para os fandoms de k-pop.

Entenda a live do Kiss of Life