Elenco de 'Chiquititas' rebate fala de Júlia Gomes e relata episódios de humilhação

Amanda Furtado, que interpretou a boneca Laura, também se manifestou nas redes sociais e disse que ouviu da colega que deveria ficar longe de seu celular, pois "não teria dinheiro para pagar outro."

Ela apagou a publicação. Depois, disse que o fez "por preguiça de comentários chatos" e reforçou que as pessoas "evoluem e crescem". "Foi um desabafo de indignação momentânea. Não vou dar mais trela para situação de 10 anos atrás", escreveu.

Anna Livya Padilha, que deu vida à personagem Janu, compartilhou seu relato sobre os bastidores. Ela afirmou que precisou fazer terapia após vivências no set e detalhou um episódio de humilhação. "Ela me humilhou por ser ‘pobre’, porque eu estava usando uma blusa que, segundo ela, era ‘marca de pobre’. Disse que eu não sabia o que era usar roupa de marca", relatou.

O que disse Júlia Gomes

O caso ganhou repercussão após Júlia, hoje com 23 anos, afirmar que foi excluída pelos colegas de elenco. "Me excluíam do elenco. Hoje é uma coisa que não estou nem aí, mas na época era muito forte para mim", disse em entrevista ao programa Hora do Date.

A atriz especulou que o afastamento poderia estar relacionado à sua experiência anterior na televisão. "Eu acho que como eu já tinha vindo de outra emissora, como eu já trabalhava há mais tempo do que algumas crianças que entraram no elenco, isso acabou... Sabe quando a criança é maldosa? Quer excluir o outro?", declarou.