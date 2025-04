É Tudo Verdade completa 30 anos com edição festiva e olho no futuro: 'Uma montanha-russa'

Crença reafirmada. É com essas palavras que Amir Labaki define, em entrevista ao Estadão, a sensação de ver o É Tudo Verdade chegar à sua 30ª edição. O diretor e fundador do festival, no entanto, não se deixa levar pelo encantamento com o que chama de autocelebração. Para ele, a maior comemoração é poder mostrar o vigor estético e a variedade de formatos que o gênero documental tem hoje.

Ao longo das últimas três décadas, o É Tudo Verdade se estabeleceu como um dos festivais mais importantes do mundo quando o assunto é documentário, sendo palco para filmes premiados internacionalmente e para discussões que ajudam no avanço do debate sobre as transformações do audiovisual.

Na nova edição, que ocorre até domingo, 13, em São Paulo e no Rio de Janeiro, há espaço para novos filmes nas mostras competitivas e para celebrar os clássicos nas retrospectivas. Neste ano, serão reexibidos os vencedores das primeiras mostras competitivas do festival, na edição de 1997. São eles O Velho - A História de Luiz Carlos Prestes, de Toni Venturi, e Noel Field - A Lenda de um Espião, do suíço Werner Schweizer. Além disso, Labaki considera incontornável celebrar as trajetórias de Eduardo Coutinho e Vladimir Carvalho, que ganham uma retrospectiva especial.