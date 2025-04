'BBB 25': Diego vira alvo de deboche, Renata chora e madrugada expõe rachaduras no grupo

No Quarto Nordeste, Renata decidiu reunir João Pedro e João Gabriel para uma conversa franca sobre situações que a deixaram magoada ao longo do jogo. A bailarina relembrou episódios em que se sentiu injustiçada e acusada de usar os colegas para se beneficiar.

"Você nunca me pediu desculpa disso, e eu achei tão grave", começou Renata, citando um momento em que João Pedro teria sugerido que ela, Eva e Vilma falavam mal dos gêmeos. "Fonte: vozes da cabeça dele, porque eu nunca falei mal de vocês", disparou.

A sister também mencionou outra situação que a incomodou: "Tu pegou e falou que eu usava vocês para chegar na final." João Pedro tentou negar: "Eu falei desse jeito? Não falei isso, não."

Renata seguiu e trouxe à tona comentários antigos feitos durante festas. "Disseram que nosso grupo fala mal um do outro pelas costas, mas se entende. Isso me chateou."

Diante da lista de mágoas, João Gabriel reagiu: "Agora você vai usar isso contra a gente? A gente já tinha resolvido isso." Renata rebateu: "As coisas vão acontecendo e eu fui deixando para lá, mas chateiam."

A bailarina, emocionada, desabafou: "Estou cansada de ficar me explicando, de fazer com que as pessoas acreditem em quem eu sou. Não quero mais. Se não confiam em mim, só digam."