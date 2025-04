Renata reavalia alianças, Diego desabafa e madrugada no 'BBB 25' vira acerto de contas

Na noite dessa quarta-feira, 2, Diego Hypolito desabafou com Guilherme sobre sua percepção do jogo. Durante uma conversa na academia, o ginasta revelou quem pretende indicar nas próximas votações e comentou que deve estar na mira dos adversários.

"Minha primeira opção é o Maike, segunda é João Gabriel, terceira é João Pedro, quarta é a Renata", declarou. Guilherme respondeu que inverteria apenas a ordem entre Maike e João Gabriel.

Em seguida, Diego relembrou um diálogo que teve com Maike mais cedo e disse não conseguir esquecer algumas atitudes do brother: "Hoje foi uma boa conversa com ele, mas, ao mesmo tempo, não dá para apagar tudo." Guilherme tentou aliviar: "A gente apaga lá fora, quando isso aqui terminar." O ginasta rebateu: "Não tem como apagar as coisas que acontecem aqui dentro."

Renata desabafa com Maike

Horas depois, Renata teve uma longa conversa com Maike. Ela expressou frustração com os colegas e disse estar decepcionada com a falta de união em seu grupo.

"Não éramos um time, eu era aliada, não ia ser paia. Tipo assim, de ah, então f***-se, tchau. Não, eu falei, confrontei, falei o que eu achei, falei o que eu penso sobre, resolvi deixar pra lá e perguntei, somos um time ou não somos?", relatou a bailarina.