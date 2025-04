'M3GAN 2.0': sequência do terror de 2022 ganha primeiro trailer; assista

Sequência do sucesso de 2022, M3GAN 2.0 ganhou seu primeiro trailer na manhã desta quinta-feira, 3. Na nova prévia, M3GAN (Amie Donald) é alistada por sua criadora, Gemma (Allison Williams) para encontrar e derrotar uma nova boneca assassina (Ivanna Sakhno) criada com base no projeto da robô original.

Maior, mais forte e mais rápida, M3GAN retoma sua missão de proteger Cady (Violet McGraw), desta vez como a heroína de seu próprio filme.

M3GAN 2.0 tem o retorno de Gerard Johnstone na direção. O cineasta também assina o roteiro da sequência. A produção é assinada por James Wan (Aquaman e o Reino Perdido).