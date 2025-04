Linn da Quebrada reaparece após nova internação e fala sobre expectativa com filme 'Vitória'

A internação mais recente foi a segunda em menos de um ano - em junho de 2024, Linn já havia passado por um período de reabilitação. Amigos e seguidores demonstraram apoio desde então, com mensagens de incentivo e solidariedade. A deputada Erika Hilton, amiga da cantora, também se manifestou publicamente, destacando os desafios enfrentados por pessoas trans, negras e LGBTQIA+ no acesso a cuidados e no enfrentamento de estigmas.

Também durante o período de internação, Linn recebeu uma mensagem em áudio da atriz Fernanda Montenegro, com quem contracena no longa. A gravação foi divulgada pela assessoria da cantora no fim de março.

"Lina, Lina querida, a gente tem que se conduzir na vida e tem que ter fôlego e tem que ter sonho, a vida é sonho. Então se é sonho a gente tem que realizar o sonho com o nosso fôlego", disse Fernanda.

Em seguida, completou: "Acorda tá? Acorda, acorda você, ponha a mão na sua alma e canta. Você é um ser muito bonito, uma artista, uma atriz, seu trabalho é espetacular nesse filme, seria alegria de ter tido mais cenas com você. Estou te falando com coragem, te passando esse sentimento de acordar e cantar. Amém."

Onde buscar ajuda

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda: