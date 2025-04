'Legalmente Loira': série prelúdio do filme ganha primeira foto oficial; veja

Elle é a mais nova produção da franquia Legalmente Loira. Além do filme original de 2001, a série cinematográfica conta com a sequência Legalmente Loira 2, de 2003, Legalmente Loiras, de 2009, e desenvolve Legalmente Loira 3, que contará com roteiros de Mindy Kaling (The Office) e Dan Goor (Brooklyn Nine-Nine).

Elle ainda não tem data para estrear.