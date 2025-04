Leandra Leal deixa a Globo após 30 anos: 'Grata'

Depois de 30 anos na emissora, Leandra Leal deixou a Rede Globo. A atriz de 42 anos anunciou no Instagram o fim de seu contrato em uma postagem emocionada em que ela relembrou momentos de sua carreira.

"Eu achava muito estranho quando as pessoas chamavam a Globo de casa. Afinal era uma empresa, e é meio estranho romantizar viver no trabalho. Mas com o tempo esse nome casa foi fazendo sentido pra mim através das relações que eu construí", escreveu Leandra na postagem. "A coisa mais valiosa que eu levo dessa casa são as pessoas, que não moram nessa casa, mas construíram a sua história."

Leandra estreou na TV Globo em 1995, na novela Explode Coração. No folhetim, ela interpretou Yanka, uma cigana que se apaixona pelo pretendente da irmã. Ao longo dos anos, ela atuou também em A Indomada, de 1997, O Cravo e a Rosa, de 2000, Senhora do Destino, de 2004, e Cheias de Charme, de 2012. Seu último trabalho na emissora foi em 2024, quando estrelou Justiça 2 como Kellen.