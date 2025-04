Gio Ewbank e Bruno Gagliasso curtem show de k-pop com a filha e mostram 'perrengue'; veja vídeo

"Só faltam duas horas e meia para o show. Coluna da maminha já está, ó", comentou Ewbank em determinado momento do vídeo, indicando cansaço. Ela explicou, no entanto, que seu filho do meio decidiu evitar o calor, e só chegou ao local à noite. "Bless, que foi muito esperto, não quis passar perrengue e chegou na hora que o show começou."

Veja o vídeo aqui.

É a primeira passagem do grupo Stray Kids pelo Brasil, com dois shows da turnê mundial . Em São Paulo, eles sobem ao palco no sábado, 5 de abril, no Estádio MorumBIS.