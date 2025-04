Vilma é a 12ª eliminada do 'BBB 25'

Vilma foi a 12ª eliminada do BBB 25 nesta terça-feira, 1º, com 58,91% dos votos. A sister disputou o Paredão com Vinícius e Diego Hypolito, que receberam 39,69% e 1,4% dos votos, respectivamente.

O programa acontece em Modo Turbo e, no último domingo, 30, teve Eva como a 11ª eliminada. No mesmo dia, Maike venceu a Prova do Líder.

Pouco antes da eliminação, Vilma descreveu que estava "calma". Já Vinícius disse que estava "bem nervoso, como sempre". Diego afirmou que estava "ansioso com o resultado", mas tranquilo.