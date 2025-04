Val Kilmer: o que é a Ciência Cristã, religião que fez o ator adiar ajuda médica

Apesar da regra ser muito respeitada dentro da Ciência Cristã, os líderes da religião passaram a adotar uma nova tolerância aos cuidados médicos após a diminuição do número de fiéis nos últimos anos.

Na última década, os membros da igreja passaram a ser instruídos a procurarem ajuda médica apenas quando consideraram extremamente necessário.

Além disso, nos últimos anos, a Ciência Cristã tenta convencer legisladores dos Estados Unidos de que a abordagem da religião é uma alternativa válida para cuidar dos doentes. A religião também acredita que seus custos devem ser cobertos por seguradoras e acolhidos pela legislação de saúde do país.

Os praticantes da fé são treinados pela igreja para auxiliar os fiéis nas preces. Apesar disso, as credenciais não contam com formação médica, mas sim com um compromisso com a crença de que toda e qualquer doença vem de um conflito entre o "pensamento correto" e o "pensamento incorreto".

Mary Baker Eddy, fundador da igreja de Ciência Cristã, escreveu no livro Ciência e saúde com a Chave das Escrituras que aqueles que convidam médicos para seu leito de doente "convidam a derrota".

Em 2010, especialistas ouvidos pelo New York Times estimaram que o número de fiéis era menos de 100 mil. "Somos uma igreja em uma curva lenta de declínio, em grande parte porque as pessoas nos veem como radicais demais", disse Phillip Davis, porta-voz nacional da igreja nos Estados Unidos, em entrevista ao jornal.