Primeiras imagens de 'Dona de Mim' revelam detalhes da nova novela das 7

A TV Globo divulgou as primeiras imagens de Dona de Mim, nova novela das 19h, que estreia no dia 28 de abril. O trailer revela trechos da história de Leona, interpretada por Clara Moneke, e sua inesperada conexão com Sofia, papel de Elis Cabral. Com a frase "A felicidade sempre encontra um caminho" como fio condutor, a trama promete emoções intensas, humor e reviravoltas.

Leona é uma jovem batalhadora, que acaba se tornando babá por acaso. Divertida e cheia de truques, ela lida com desafios que refletem traumas do passado, escondidos sob seu sorriso contagiante. Sua vida ganha um novo rumo ao se ver responsável por Sofia, uma menina rica e órfã que cresce em meio à disputa de poder da família decadente que comanda uma tradicional fábrica de lingerie na Zona Norte do Rio de Janeiro.

A trama explora o encontro entre diferentes mundos e a transformação das relações pessoais e profissionais, além de romances inesperados.