Netflix investe R$ 5 milhões na Cinemateca Brasileira para modernização da Sala Oscarito

"Esse esforço não só contribui para preservar nosso patrimônio audiovisual, mas também reposiciona a Cinemateca como um espaço de referência na exibição cinematográfica e audiovisual", destaca Maria Dora Mourão.

Além da modernização da Sala Oscarito, o projeto da Cinemateca prevê a recuperação de alvenarias, climatização de espaços técnicos e áreas de pesquisa, implantação de paisagismo e melhorias na acessibilidade. Empresas interessadas podem contribuir por meio dos mecanismos de incentivo fiscal disponíveis, enquanto pessoas físicas podem apoiar a iniciativa pelo Programa de Amigos da Cinemateca.

"É uma alegria contribuir para a revitalização de um espaço tão importante para a história do cinema brasileiro. Preservar a memória audiovisual é fundamental para manter viva a cultura brasileira, garantindo que as futuras gerações conheçam e valorizem a riqueza de seu cinema. A Netflix sempre apoiou e seguirá apoiando o cinema nacional, investindo em tecnologia, infraestrutura e, principalmente, em histórias que refletem a diversidade e o talento do nosso País", celebrou Elisabetta Zenatti, vice-presidente de Conteúdo da Netflix no Brasil.