Disney+ pode cancelar lançamento de dorama com Kim Soo-hyun após morte de atriz

Além do prejuízo com o lançamento, o ator teve contratos com marcas de luxo encerrados, como a Prada e a Dinto, marca de cosméticos sul-coreana. A finalização dos contratos também acarretou em prejuízo financeiro à agência da qual Soo-hyun é dono, a Gold Medalist.

Um especialista em mapeamento de mercado comentou ao portal americano Allkpop sobre o prejuízo financeiro: "Embora poucos anunciantes exijam multas, os reembolsos parciais de taxas de modelos, o cancelamento de eventos programados e o aumento dos custos fixos esgotaram as finanças da empresa [Gold Medalist]".

Neste domingo, 30, ele realizou uma conferência na qual deu sua versão dos fatos e reafirmou ter tido um relacionamento com a atriz apenas quando ela já tinha atingido a maioridade. Nas redes sociais, entretanto, internautas resgataram um vídeo em que ambos aparecem no mesmo local, com a alegação de que ele a conhecia desde criança.

"Kim Soo-hyun foi embora e não respondeu a pergunta da jornalista sobre ‘há quanto tempo ele conhecia Kim Sae-ron’. Aqui está uma foto de Kim Soo-hyun, de 21 anos, com Kim Sae-ron, aos 9", disse uma. A foto mostra o ator abraçado com Sae-ron, no que alegadamente seria um dos eventos de Uma Vida Nova em Folha (2009), seu primeiro papel para o cinema.

Relembre a morte de Kim Sae-ron e a cronologia do caso

A atriz de 24 anos Kim Sae-ron morreu em 16 de fevereiro de 2025, dia do aniversário de 37 anos de Kim Soo-hyun, por suicídio. Após a apuração inicial da polícia, foi constatado que a atriz possuía uma dívida milionária desde 2022 com a Gold Medalist, empresa do ator.