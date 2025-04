Choro, crise de asma e desconfiança marcam madrugada do 'BBB 25' após eliminação de Vilma

Em outro momento, os dois falaram sobre a Vitrine do Seu Fifi. Renata demonstrou dúvida sobre as mensagens recebidas: "E se a pessoa tiver se confundido e eu trouxe a mensagem errada? Eu não sei". Maike tentou tranquilizar: "Você está em paz?" Renata respondeu: "Não sei o que eu faria diferente."

Mais tarde, Maike a convidou para dormir no Quarto do Líder. "Dorme aqui", disse. A bailarina brincou sobre o Quarto Nordeste: "Aquele quarto vazio... Será que é mal do quarto?"

Diego evita dormir com adversários

Durante a madrugada, Renata contou a Maike que viu Diego deitado no chão do Quarto Anos 50. Segundo ela, o ginasta preferiu não dormir no Quarto Nordeste, onde estão participantes com quem teve embates recentes. "Você está vendo que eles estão dormindo no chão, né? Para não dormir lá", comentou.

Maike disse entender a escolha do aliado. "Quando o Nordeste estava cheio, as meninas sempre me chamavam para dormir lá. E eu fazia a mesma coisa, preferia dormir no chão ", contou. Ele concluiu: "No lugar dele, eu não me sentiria à vontade. Eu não dormiria no Anos 50, por exemplo."

Avaliação sobre Delma