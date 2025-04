'BBB 25': Vilma discorda sobre 'velha sonsa' e critica Vinícius no 'Mais Você

"Eu não quis [conversar] com ele. Ele ia tentar me enrolar, como sempre [...] Era com ele que eu tinha embates fortes", completou.

Vilma afirmou que Aline e Vinícius puxaram a "briga da lentilha" propositalmente, o que causou a eliminação de seu filho. "Ela [Aline] não queria ouvir ninguém."

Sobre sua ida ao programa, comentou: "Tive vários medos, mas encarei e me dei bem. Não vou reclamar, só agradeço. Não imaginava passar pelo que passei lá."

"Ela me deixa muito confusa. Ela me chama para o Sincerão, não entendo nada que ela fala, me deixa nervosa. Eu gosto dela, mas ela me sacaneia", confessou, sobre Delma.

"Vitória, coitadinha, só come e dorme. Quando acorda, quer me colocar no Paredão. Mas é muito engraçada", disse, por fim, sobre Vitória Strada.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais.