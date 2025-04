Sincerão do 'BBB 25' traz picuinhas antigas e tem Maike exaltado

Maike acusou Daniele de leva e traz, retomando o fato de a ginasta ter contado a Gracyanne Barbosa sobre os votos do Quarto Anos 50, acusou Diego de não se posicionar no jogo e colocou Vinícius como sombra de Aline. Em sua réplica, Diego disse que Maike não acreditou em sua ansiedade no início do programa e os dois discutiram mais uma vez. João Pedro entrou na discussão e disse que era Gabriel quem falava sobre as questões da saúde mental de Diego e defendeu Maike. Por ter sido interrompido, Diego teve mais tempo para a sua réplica.

O apresentador Tadeu Schmidt não interrompeu os dois, que continuaram discutindo durante todo o intervalo. Vinícius também participou da treta.

João Gabriel

"É planta e sabe disso" indicou Daniele

"Já deveria ter saído há muito tempo" indicou Diego

"Pega carona no enredo dos outros" indicou Guilherme