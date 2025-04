OpenAI libera 'fábrica de imagens' do ChatGPT para todos os usuários; saiba como usar

Para utilizar o recurso de geração de imagens do ChatGPT, disponível tanto na versão web quanto no aplicativo, os usuários devem começar inserindo um prompt descritivo na caixa de texto - como "uma paisagem urbana futurista no estilo cyberpunk" ou "retrato familiar em aquarela, estilo Studio Ghibli". A ferramenta, que opera por meio do modelo GPT-4o, processa o pedido em segundos, apresentando até quatro variações da imagem solicitada.

A qualidade dos resultados depende da especificidade do prompt. Para um resultado mais satisfatório, o ideal é incluir detalhes como estilo artístico, paleta de cores, iluminação e elementos complementares para obter melhores resultados. Por exemplo, um pedido como "cachorro golden retriever em um campo de girassóis ao entardecer, estilo impressionista com pinceladas visíveis" tende a gerar imagens mais precisas do que instruções genéricas. A ferramenta também permite que os usuários solicitem ajustes como "mais contraste" ou "cores mais vibrantes" diretamente no chat.

Além de criar imagens a partir de descrições textuais, o ChatGPT também permite que os usuários editem fotos já existentes. Ao clicar no ícone + ao lado da caixa de texto, é possível fazer upload de uma imagem pessoal e combiná-la com instruções específicas. Por exemplo: "Transforme esta foto em uma pintura impressionista" ou "Aplique o estilo Studio Ghibli a esta foto". A funcionalidade opera com a mesma tecnologia de geração de imagens do GPT-4o, mas com foco na reinterpretação de conteúdo visual existente.