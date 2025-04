Milly Alcock: conheça a atriz que dará vida à Supergirl nos cinemas em 2026

A atriz australiana de 24 anos é mais conhecida por A Casa do Dragão, série da HBO derivada de Game of Thrones, em que interpretou a jovem Rhaenyra Targaryen. Ela foi indicada ao prêmio de melhor atriz coadjuvante em série dramática no Critics’ Choice Television Awards de 2023.

Até então, Milly só tinha feito trabalhos pequenos na TV australiana como High Life, Janet King e Upright - série que lhe rendeu o prêmio de Estrela em Ascensão em 2018, concedido pelo Casting Guild of Austrália.

Ela iniciou na carreira de atriz aos 14 anos, mas, antes de conquistar o papel de Rhaenyra e se tornar um rosto conhecido, precisou recorrer a outras atividades para complementar a renda. "Eu estava lavando louças em um restaurante, morando no sótão da minha mãe", relatou a um jornal.

Na época com 22 anos, Milly confessou ter dificuldades para lidar com a fama. "Ver meu rosto por todo lado é exaustivo, e ninguém deveria precisar passar por isso. É horrível. Não sei como as socialites do mundo fazem isso porque está me enlouquecendo", disse em uma entrevista à Nylon.

Ela ainda contou que se inspira na carreira do astro em ascensão Paul Mescal. "Quero uma carreira longa e fazer isso de forma inteligente", disse Milly. O papel da super-heroína será o primeiro grande trabalho da jovem australiana nas telonas.

Como será o novo filme da Supergirl?