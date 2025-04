Madrugada do 'BBB 25' após Sincerão tem acerto de contas entre adversários

Vinícius ainda resgatou uma conversa que teve com Maike após a saída de Aline, em que foi confortado pelo brother. O baiano questionou porque isso foi colocado a prova no Sincerão, com Maike afirmando que ele "ficou chorando". Maike explicou que se refere às lamentações de Vinícius ao ser colocado em consequências negativas na casa e não ao chorar com a saída da amiga.

Vinícius comenta sobre acusações de Vilma

No Quarto Anos 50, Vinícius desabafou com aliados sobre sua relação com Vilma. Após a sister afirmar que ele a chamou de "velha sonsa", o baiano fez questão de ressaltar que sempre tratou Vilma com cordialidade e apenas não tem afinidade com ela. Ele disse que se for eliminado do reality, esse não será o motivo.

O baiano continuou a conversa apontando que Vilma continua vivendo conflitos mediante a eliminação de Diogo e o relacionamento dele com Aline na casa. Vinícius disse que algumas coisas ditas no jogo ficam em sua cabeça e que passou o Sincerão orando para se controlar emocionalmente.

Maike conta a Renata conversa que teve com Vinícius

Na cozinha, Renata perguntou a Maike qual foi o assunto da conversa dele com Vinícius. O brother explicou que o baiano respondeu às acusações de ter "se vitimizado" na casa, e a bailarina apontou incoerência no discurso do brother e afirmou que ele "se fez de vítima".