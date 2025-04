Eva fala sobre aproximação entre Renata e Maike: 'Eles têm que resolver'

Após ser eliminada do Big Borther Brasil 25, Eva deu sua opinião sobre a aproximação entre Maike e Renata, que ainda estão no reality show. As dançarinas entraram no programa como uma dupla.

Em fevereiro, Renata contou que estava levando as investidas do brother como uma brincadeira. Na época, Eva alegou não ter percebido a aproximação do representante comercial e aconselhou a amiga a cortar esse tipo de contato.

Ao Gshow, a fisioterapeuta explicou que reagiu daquela forma porque tudo aconteceu após a saída de Giovanna da casa. A irmã de Gracyanne Barbosa chegou a beijar o brother antes de ser eliminada.