Dua Lipa anuncia shows no Brasil; veja locais, datas e valores

A cantora Dua Lipa anunciou nesta terça-feira, 1º, que retornará ao Brasil em 2025 com sua turnê Radical Optimism Tour. A artista, que marcou presença no Rock in Rio em 2022, se apresentará em São Paulo, no dia 15 de novembro, e no Rio de Janeiro, em 22 de novembro.

O primeiro concerto será na Estádio Morumbis, na capital paulista, e o segundo no Estádio Nilton Santos, na capital fluminense. A venda geral de ingressos tem início no próximo dia 10, às 10h, no site da Ticketmaster.

É, no entanto, possível conseguir os ingressos antes. Uma pré-venda do artista será realizada no dia 7, às 10h, também no site da Ticketmaster. Para participar dessa modalidade, é necessário se cadastrar no site da Dua Lipa.