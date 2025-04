Companhia das Letras é eleita melhor editora infantil da América Latina

Imagnary House (África do Sul): A Imagnary House é uma editora e desenvolvedora da propriedade intelectual de crianças e jovens adultos. Foi fundada em 2015, depois de noticiar uma brecha na África em histórias infantis e infanto-juvenis com autenticidade e qualidade.

Ásia

Everafter Books - Beijing Everafter Cultura Development Co., Ltd (China): A Everafter Books foi fundada em 2015 com a missão de "publicar livros de qualidade para crianças entre 0 e 12 anos de idade, nutrindo-as com conteúdo excepcional. Nos últimos 9 anos, a Everafter publicou mais de 600 títulos com um valores extremamente atenciosos e estéticos, muitos dos quais já ganharam prêmios nacional e frequentaram as listas mais prestigiosas de seleções de livros infantis.

Europa

Fatatrac (Itália): Criada em 1979, na Florença, por um grupo de 12 ilustradores, a Fatatrac se tornou em 2011 uma marca do grupo Edizioni Del Borgo, de Bolonha. Ao longo dos anos, a editora publicou livros infantis caracterizados pelo rigor de conteúdo, atenção à qualidade das ilustrações e compromisso com a educação. O catálogo extensivo conta com livros em que o elemento brincalhão é muito ligado ao educacional, graças ao uso da "engenharia de papel", como visto em livros de atividades.

América do Norte