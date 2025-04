'BBB 25': Vitória Strada e João Gabriel fazem pegadinha com briga falsa de 1º de Abril; assista

Os participantes do BBB 25 entraram no clima do Dia da Mentira nesta terça-feira, 1º. Vitória Strada e João Gabriel armaram uma briga falsa para pregar uma pegadinha nos colegas de confinamento.

A encenação começou com a atriz demonstrando irritação e disparando: "Não fala comigo, cara. Não dá. Já te falei 20 vezes a mesma coisa. Você está me zoando". João Gabriel, por sua vez, respondeu: "Você não entende. Você não quer entender".

Para deixar a discussão ainda mais convincente, Vitória acrescentou um comentário inusitado: "Mas e aí? Eu tenho uma ursa. Qual o problema?" Em seguida, ela saiu em direção ao banheiro, afirmando que não queria continuar a conversa.