'A vida é sonho', diz Fernanda Montenegro em mensagem de apoio a Linn da Quebrada

Nesta segunda-feira, 31, a equipe de Linn da Quebrada publicou um áudio enviado por Fernanda Montenegro à atriz. A mensagem foi compartilhada após Linn ser internada novamente para tratar uma depressão. As duas contracenaram recentemente em Vitória, filme que estreou dias antes do agravamento do quadro clínico da artista.

"Lina, Lina querida, a gente tem que se conduzir na vida e tem que ter fôlego e tem que ter sonho, a vida é sonho. Então se é sonho a gente tem que realizar o sonho com o nosso fôlego", iniciou Fernanda.

No áudio, Fernanda Montenegro segue exaltando o talento de Linn e enviando palavras de força: