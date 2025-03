Trama de 'Vale Tudo': o que você precisa saber sobre a novela

O remake da novela Vale Tudo estreia nesta segunda-feira, 31, às 21h20 (horário de Brasília) na TV Globo e no Globoplay. Considerada por muitos como um dos maiores folhetins da história da televisão brasileira, a nova versão busca atualizar e recontextualizar a temática central da obra - afinal, vale tudo para se dar bem na vida?

A novela, escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères em 1988, agora é capitaneada por Manuela Dias. No remake, o elenco é composto por Taís Araújo, Débora Bloch, Bella Campos, Paolla Oliveira, Renato Góes, Alice Wegmann, Humberto Carrão, Cauã Reymond e Carolina Dieckmann.

Apesar de contar com algumas mudanças importantes na trama, os pontos centrais da narrativa continuam o mesmo. A novela segue a relação conflituosa entre a mãe Raquel (Taís Araujo) e a filha Maria de Fátima (Bella Campos). Em 2025, Raquel é uma guia de turismo que atua em Foz do Iguaçu, no Paraná. Trabalhadora e honesta, a mãe vive uma vida simples, mas digna.