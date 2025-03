Renata é consolada por rivais após saída de Eva no 'BBB 25'

Com poucas palavras, Renata agradeceu o apoio enquanto ainda processava a saída de Eva, sua maior aliada no reality.

Eva eliminada

Após as dinâmicas de formação de paredão, a bailarina desabafou com Maike no Quarto Nordeste. Em meio às lágrimas, Renata questionou os motivos que levaram à eliminação da amiga no 11º Paredão da temporada. "Não é possível, não é possível, não é possível que eu esteja errada. Não é possível que a gente está errado. Não é possível", repetiu.

Renata demonstrou dificuldade para entender a decisão do público e citou momentos em que Eva foi alvo de comentários negativos no programa. "O que foi que a Eva fez para alguém aqui?", perguntou. "Eu não desconsidero as coisas que a gente viveu aqui dentro... Mas da Del (Delma)... Eu não entendo."

A sister também mencionou falas de Delma durante a dinâmica do RoBBB Seu Fifi e se mostrou insegura quanto à sua própria permanência no jogo. "Será que eu fiz alguma coisa que fez ela sair? Daqui a pouco, se eu for para o Paredão, eu saio também? Não sei, não sei. Estou cansada."