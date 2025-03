No 'Café com o Eliminado', Eva diz que comentários de João Pedro no 'BBB 25' 'foram machistas'

Eva, última eliminada do BBB 25, esteve presente no Mais Você para o Café com o Eliminado nesta segunda-feira, 31. A sister falou sobre os comentários dos gêmeos, sua aliança com Renata e se impressionou com o que foi dito por supostos aliados durante o reality.

Ela viu os elogios de João Pedro, que declarou sua preferência por Vinícius na noite deste domingo, 30. "Vi alguns vídeos do João [Pedro] e fiquei bem impressionada, porque a percepção que a gente tem lá de dentro é só o que a gente vê e troca com a pessoa."

Outro momento polêmico foi a conversa entre os gêmeos, vista por Eva durante o programa matinal. Ela comentou: "Ele fazia umas brincadeiras que em certo momento eu cortei. Nunca teve nenhum tipo de intenção [de relacionamento] da minha parte."