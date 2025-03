Kim Soo-hyun nega namoro com Kim Sae-ron enquanto ela era menor de idade

Kim Soo-hyun realizou uma coletiva de imprensa neste domingo, 30, em que esclareceu rumores sobre um suposto namoro com Kim Sae-ron, que morreu aos 24 anos, quando a atriz ainda era menor de idade.

"Eu não posso admitir algo que nunca fiz", disse o ator de 37 anos, emocionado. As informações são do portal coreano Chosun, que esteve presente no local.

Ele, entretanto, confirmou novamente que teve um relacionamento com Sae-ron quando ela atingiu a maioridade, aos 19 anos, que não se tornou público porque, na época, ele promovia o protagonista de Tudo Bem Não Ser Normal, k-drama da Netflix.