Fernanda Souza parabeniza o ex Thiaguinho e Carol Peixinho por gravidez

A atriz Fernanda Souza parabenizou o seu ex-marido, o cantor Thiaguinho, e sua nova mulher, a influenciadora digital Carol Peixinho, pela chegada do primeiro filho do casal. Neste domingo, 30, a artista celebrou o anúncio da gravidez, revelado via postagem no Instagram, e desejou votos de felicidade e saúde ao casal.

"Que lindos! Estamos muito felizes e desejamos toda saúde e amor desse mundo para vocês 3!", escreveu Fernanda. "Que Deus os abençoe muito!" A atriz e o cantor foram casados por quatro anos, entre 2015 e 2019. Após a separação, no entanto, os dois mantiveram um bom relacionamento.

Já Thiaguinho e Carol estão juntos há três anos e meio. Os dois, que ainda não são casados, celebraram a chegada de uma criança na relação. Em uma mensagem emocionada, expressaram o quanto estão felizes e gratos pela novidade.