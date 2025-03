Em entrevista no 'Bate-Papo BBB', Eva se surpreende com críticas de João Pedro

Eliminada com 51,35% da média dos votos, Eva participou da entrevista com os eliminados no Bate-Papo BBB logo após deixar o reality na noite de domingo, 30. Conduzido por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, o programa mostrou à bailarina cenas do confinamento que ela ainda não conhecia - e as reações foram de surpresa, desconfiança e emoção.

Um dos principais destaques foi a relação com João Pedro. Questionada sobre um possível interesse amoroso no brother, Eva negou: "Zero, juro, zero. João Pedro é... Ele deu uma brincada ali no momento que eu até falei: 'Eu vou te criar?'".

Na sequência, ela reagiu às críticas feitas por ele dentro da casa e se disse surpresa por saber que ele cogitava votar nela antes de Vinícius. "Fico surpresa com esse negócio com o Vinícius, porque a Festa foi ontem. Ele disse que gostava muito dele, que era uma das pessoas que mais gostava na casa, mas em nenhum momento falou sobre votar em mim."