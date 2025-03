Ed Motta critica tratamento desigual após Marina Lima reclamar no Lollapalooza: 'Duas medidas'

"Mais um capítulo das aventuras dois pesos, duas medidas. Mais uma cantora famosa, da música brasileira enguiçou no palco, fez um comentário agressivo. Isso é uma coisa que acontece, gente. Não que isso seja normal (....) É natural esse tipo de reação. O que não é natural e é desonesto num nível fora do comum, é mais uma vez o que eu passo quando acontece alguma coisa relativa ao meu nome com a imprensa brasileira", disse o cantor.

Em novembro de 2024, no festival Rock The Mountain, Motta repreendeu um técnico de som no palco por problemas técnicos. Na ocasião, ele afirmou que o profissional estava "fora" da equipe e, mais tarde, reconheceu ter agido de forma impulsiva, atribuindo o episódio a uma falta de "inteligência emocional".

Além de Marina Lima, Ed Motta mencionou também a reação do público ao caso de Maria Bethânia, que, durante um show na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, parou de cantar para reclamar do som e exigiu respeito da equipe técnica. A plateia aplaudiu a cantora.

Em seu desabafo, Ed Motta disse se sentir perseguido e injustiçado pela mídia brasileira. Ele afirmou que seu episódio no palco gerou críticas desproporcionais e que, enquanto artistas consagrados são exaltados por protestos semelhantes, ele continua sendo cobrado pelo erro. O cantor também mencionou sua frustração com o reconhecimento no Brasil, destacando que tem público internacional, mas deseja continuar vivendo no País.