'BBB 25': Renata duvida de fofocas externas e Vinícius nega apelido de velha sonsa

Fantásticos especulam sobre resultado do Paredão

Os ex-integrantes do Quarto Fantástico opinaram sobre qual brother será eliminado no Paredão. João Gabriel apostou em Diego Hypolito para sair do reality, enquanto Maike acredita que o ex-ginasta é um forte oponente. "Se os dois [Diego e Vinícius] são fortes quem vai [sair] sou eu!", reagiu Vilma aos comentários. A carioca ainda disse que não queria disputar com Vinícius, mas queria o baiano no Paredão e não entende porque ele não saiu na última berlinda.

Vitória diz a Diego que se viu em Renata

Em conversa com Diego, Vitória lembrou da eliminação de Mateus, seu amigo e dupla no reality, e disse que viu Renata na mesma situação com a saída de Eva. "Já tem um tempo que tenho me dado super bem com a Renata, porque eu nunca tive nada contra ela. Ela só não tinha me dado muita abertura antes", disse a atriz. O ex-atleta disse a Vitória que ficou na mesa da cozinha apenas para desejar boa sorte a Vilma, mas que não consegue permanecer em um lugar onde uma pessoa não esteja falando com ele.

Gêmeos contam sobre a conversa que tiveram com Vinícius

Na cozinha, João Pedro e João Gabriel contam para Maike e Renata sobre a conversa que tiveram com Vinícius. Os gêmeos disseram que o baiano afirmou que não chamou Vilma de "velha sonsa". Renata acha que Vinícius pode ter usado o termo "de brincadeira" e alguém repercutiu com ela no shopping.