Novo Vingadores terá Ian McKellen, Patrick Stewart e atores de X-Men

Thor (Chris Hemsworth), Capitão América (Anthony Mackie), Bucky (Sebastian Stan), Homem-Formiga (Paul Rudd) e Loki (Tom Hiddleston) estão de volta ao conjunto dos Vingadores, e serão acompanhados por vários dos X-Men originais do cinema. Os veteranos do Universo Marvel fazem parte do elenco de Vingadores: Doomsday, que será lançado em 2026.

Patrick Stewart, que interpretou o Professor Xavier nos filmes X-Men da Fox, e Ian McKellen, que viveu seu arqui-inimigo Magneto, também estão no elenco, à medida que a Disney e a Marvel buscam aproveitar a aquisição do acervo de filmes da Fox. Kelsey Grammer, que interpretou Hank McCoy, o Fera, também foi anunciado, assim como Rebecca Romijn, a Mística, James Marsden, o Ciclope, e Alan Cumming, o Noturno. Seus personagens haviam sido interpretados por atores mais jovens no reboot da série X-Men dos anos 2010.

Os super-heróis veteranos serão acompanhados por adições mais recentes, incluindo alguns que ainda não fizeram suas estreias no universo Marvel: Vanessa Kirby, escalada para interpretar a Mulher Invisível Sue Storm em Quarteto Fantástico: Primeiros Passos em julho deste ano; e Pedro Pascal, como Reed Richards.