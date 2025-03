'Não foi fácil', diz Juliana Oliveira sobre acusar Otávio Mesquita de estupro

Segundo a denúncia protocolada no Ministério Público de São Paulo (MP-SP) na última quinta-feira, 27, Mesquita teria tocado as partes íntimas de Juliana sem o consentimento dela, que teria tentado afastá-lo. Em um vídeo, é possível ver ainda Otávio Mesquita simulando movimentos de sexo enquanto segurava Juliana com as pernas.

Na sexta-feira, 28, Mesquita se defendeu das acusações em um vídeo publicado no Instagram.

"Esta acusação era sobre uma 'brincadeira' na abertura do programa [do] Danilo Gentili, onde eu participei como convidado em 2016. Agora vendo o vídeo com o olhar dos tempos atuais, sei que não repetiria isso, né? Naquela época podia brincar muito, mas enfim. A distância entre o que aconteceu no palco e um estupro é gigantesca mesmo, é absurdo isso", defendeu-se.

Em outro vídeo, ele lamenta a denúncia. "Eu não tenho nada contra ninguém, mas fico muito triste quando as pessoas fazem coisas que não são reais. Agora eu saio fora e deixo que a parte jurídica siga e agradeço a todos que foram muito meus amigos."

Entenda o caso

Juliana Oliveira acusou Otávio Mesquita de estupro, devido a um episódio ocorrido durante uma edição de 2016 do The Noite, programa apresentado por Danilo Gentili no SBT.